Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı
- Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı Galatasaray Spor Kulübü mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.
11.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:19
- Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı
İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve divan üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşuyla başladı, gündemin okutulmasıyla ile devam etti.Öte yandan toplantıda eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek de yer aldı.
İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve divan üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşuyla başladı, gündemin okutulmasıyla ile devam etti.Öte yandan toplantıda eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek de yer aldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı
Etiketler : Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor
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