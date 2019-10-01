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Galatasaray doğa sigorta: 64-70

EuroCup D Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan Dolobiti Energia takımını 70-64 mağlup etti.

01.10.2019 22:38Galatasaray doğa sigorta: 64-70
EuroCup D Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan Dolobiti Energia takımını 70-64 mağlup etti.
İtalya'nın Trento kentinde bulunan BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı kırmızılı takım, ilk yarıyı da 51-34'lük üstünlükle geçti.
Üçüncü periyodu 60-51 önde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, parkeden 70-64 galip ayrıldı.
Mücadelede en çok sayı kaydeden isim, 20 sayıyla Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison oldu.



Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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