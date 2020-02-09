Galatasaray Doğa Sigorta: 83 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 77

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal
MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon
Belediyespor)
1. ÇEYREK: 13-27
DEVRE: 40-43
3. ÇEYREK: 60-61
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray Doğa Sigorta , Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 83-77 mağlup etti.