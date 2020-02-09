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Galatasaray Doğa Sigorta: 83 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 77

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan KöyiçiGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku TuğsalMEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 10, Hrovat...

09.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:57Galatasaray Doğa Sigorta: 83 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 77

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Belediyespor)

1. ÇEYREK: 13-27

DEVRE: 40-43

3. ÇEYREK: 60-61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Doğa , Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 83-77 mağlup etti.



Galatasaray, Sigorta, Afyon, Spor

Kaynak: DHA

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