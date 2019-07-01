01.07.2019 17:16
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Galatasaray Doğa Sigorta'da iç transfer harekatı

Galatasaray Doğa Sigorta

Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Ligi'ni yarı final oynayarak tamamlayan Galatasaray Doğa Sigorta, iç transferde çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Ligi'ni yarı final oynayarak tamamlayan Galatasaray Doğa Sigorta , iç transferde çalışmalara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada Marko Arapovic, Can Korkmaz , Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızda dört oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon hakları kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off yarı finaline yükselen kadrosunu korumak adına çalışmalarını sürdüren takımımızda Hırvat oyuncumuz Marko Arapovic ve yerli oyuncularımız Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanıldı ve gelecek sezon öncesi oyuncularımız takımda kaldı. Yerli oyuncularımızdan Ege Arar ve Emir Gökalp'in sözleşmeleri ise kulübümüzle devam etmekte. Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Erol Can Çinko ise takımımızdan ayrıldı. Galatasaray Doğa Sigorta'da yerli ve yabancı transfer çalışmaları devam ediyor."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Galatasaray , basketbol , Sigorta , Spor

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