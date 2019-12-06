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Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones, sakatlığı nedeniyle 2 ay yok

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlanan Lazeric Jones'un 2 ay oynayamayacağı açıklandı.

06.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:54Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones, sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Doğa Erkek Takımı'nda sakatlanan Lazeric Jones'un 2 ay oynayamayacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun gerçekleştirilen ileri tetkiklerinde iç menisküs yırtığı tespit edildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Lazeric Jones, ING Süper Ligi'nde geride kalan 10 haftada 5 maçta forma giydi, 6,4 sayı, 4,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. ABD'li basketbolcu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise süre aldığı 6 maçta 7 sayı, 4,2 asist, 2,3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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