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Galatasaray Doğa Sigorta'da Whittington sakatlandı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay parkelerden uzak kalacak.

21.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:28Galatasaray Doğa Sigorta'da Whittington sakatlandı
Doğa Erkek Takımı'nın ABD'li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay parkelerden uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ULEB Avrupa Kupası'nda geçen hafta oynadığı Rytas maçında sakatlanan Whittington'ın kontrollerinde sağ diz tendonunda yaralanma ve eklem içi ödem teşhis edildiği bildirildi.
Tedavi süreci başlanan Whittington için 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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