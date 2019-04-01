Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Özlem Yalman, Can Mavisu
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz
, Ege Arar
2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz
6, Hasan Emir
Gökalp, Arapovic
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş
Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak
12, Oğuz Savaş
4, Kidd 6
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 31-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-54
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen
, deplasmanda Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 80-64 mağlup etti.
Darüşşafaka, Galatasaray, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Sigorta, Spor
Kaynak: DHA