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Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi

Eurocup D Grubu 10'uncu ve son maçında Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı kendi sahasında 92-73 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini aldı ve grubu ikinci sırada noktaladı.

18.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:05Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi

Eurocup D Grubu 10'uncu ve son maçında Doğa Erkek Takımı, Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı kendi sahasında 92-73 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini aldı ve grubu ikinci sırada noktaladı. Daha önce gruptan çıkma hakkı kazanan Galatasaray, son 16 turunda mücadele edecek.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16 önde kapatan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarıyı da 56-33'lük üstünlükle geçti. Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdürerek 74-52'lik skorla farkı koruyan sarı kırmızılılar, final periyodunda da avantajını kaybetmedi ve parkeden 92-73 galip ayrıldı.



Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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