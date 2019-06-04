Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray
Doğa Sigorta
, yarın Anadolu Efes
'i konuk edecek. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi unvanıyla çıktığı ilk 2 müsabakayı 82-77 ve 80-68'lik skorlarla kazanmıştı.
Anadolu Efes, serideki üçüncü karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma, gerekirse beşinci ve son karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Kaynak: AA
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