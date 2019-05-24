Galatasaray Doğa Sigorta'nın rakibi Gaziantep Basketbol

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Doğa Sigorta, yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.
Şahinbey Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride İstanbul'da oynanan ilk maçı 79-61 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibini yenmesi halinde yarı finale çıkacak. Karşılaşmanın Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise yarı finale yükselecek takım, 28 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak üçüncü maçla belli olacak.
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Kaynak: AA