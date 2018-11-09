Galatasaray, Donk ve Rodrigues'e Verilen Cezalar Nedeniyle Tahkim'e Gitti!

<p>Galatasaray , Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.</p><p>Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.</p><h3>TAHKİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK</h3><p>Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor. PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.</p>