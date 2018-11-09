Galatasaray, Donk ve Rodrigues'e Verilen Cezalar Nedeniyle Tahkim'e Gitti!

Galatasaray , Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

TAHKİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor. PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.