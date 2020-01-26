Galatasaray, Drogba'nın takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı

Galatasaray 'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki restleşmenin yankıları sürerken, sarı-kırmızılı yönetimin Fatih Terim'i istifaya zorlayacağı ve yerine de Didier Drogba'yı getireceği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu iddia için sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Galatasaray, Terim'in yerine Drogba'nın getirileceği iddialarını yalanladı.

"BU HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.