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Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi

Galatasaray e-spor takımının Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildiği duyuruldu. Galatasaray e-spor takımının ihraç sebebinin, oyuncu ve teknik ekibe gerekli ödemeleri yapmaması olarak gösterdi.

30.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:29

e-spor takımının geciken oyuncu ve koç ücretlerini tamamlamaması sebebiyle Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkının 2020 Kış sezonu süresince askıya alındığı belirtildi.

League of Legends yapımcısı Riot Games'ten yapılan açıklamada Galatasaray e-spor takımının turnuvadan ihraç edildiği belirtilirken kararın alınmasındaki etkenin 'Ligin profesyonellik standartlarının korunması' olduğu belirtildi. Riot Games'in ligden ihraç etme konusunda oyuncu ve koçlara ödenmesi gereken ücretleri takip ettiği ve kararın takım ayırmaksızın herkes için geçerli olduğu belirtildi.

TEK TARAFLI FESİH HAKKI TANINDI

Bu gelişmenin ardından Riot Games'in Galatasaray e-spor adına mücadele eden takım koçu ve oyuncularına sözleşmelerini tek taraflı fesih etme hakkı tanıdığı da ifade edildi.

Son olarak Riot Games gelişmelere göre aldıkları kararda değişiklik gösterilebileceğini de kamuoyuyla paylaştı.

Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi

League Of Legends, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (10)
HAHAHA: ne branşı bu anlayan var mı neyse futbol edinde göreem edemezsiniz tabi çünkü yemez hahaha
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AMAN: AMAN ÇOK ÖNEMLİ BİŞEYMİŞ GİBİ HABER YAPMIŞINIZ. SAÇMA SAPAN İŞLER KİMİN UMRUNDA E-SPOR TAKIMI SALLAYIN.
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UAGS: VODAFON DÜŞÜNSÜN BİRDAHA HAT ALIRMIYIZ BOYKOT EDİYORUZ
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YAŞLI KURT: DİĞER BRANŞLARA DA YAYILMASI UMUDUYLA.
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BEKİR: Her zaman ki galatasaray :)
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LİSELİLER: ne hale geldik fatih ve mustafa cengiz yüzünden. YAZIKLAR OLSUN
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ASLAN: fenerli misin 8taşlı mı Galatasaraylı olmdığın o kadar açıkki git öte de oyna
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KARA KARTAL: gs milletin ekmeğiyle oynama
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COŞGUN: Gereği yoktu zaten boş iş ne para verelim oraya iyi olmuş silin bizi
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FB: ne kadar boş iş değil mi? tıpkı futbol gibi. 22 tane adam 1 topun peşinde koşuyor. kapatın kulüpleri.
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