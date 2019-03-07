Galatasaray Efsanesi Cevad Prekazi'den Belhanda'ya Tepki: Böyle Futbolcu Olmaz

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, TRT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prekazi, " Galatasaray'ı ligde iyi bulmuyorum. Bana göre ligdeki en iyi kadroya sahip ama iyi oynamıyorlar. Galatasaray maçlarında sahada iki topa ihtiyaç var. Galatasaray'da en beğendiğim oyuncular Feghouli ve Ndiaye." dedi.

Belhanda'ya Tepki: Böyle Futbolcu Olmaz">

"JAPON'A BAK MESELA İKİ KALP VAR ADAMDA"

Prekazi, "Galatasaray'ın deplasmanda iyi oynadığını ben görmedim. Evde maçları izliyorum ben. Rezil oynuyor deplasmanda. Belhanda gibi futbolcu görmedim. Öyle futbolcu olunur mu ya? Sahada yürüyor resmen. Belhanda babasına bile pas atmaz. Japon'a bak mesela. Nagatomo... İki kalp var galiba adamda. Durmadan koşuyor." diye konuştu.