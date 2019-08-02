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Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

02.08.2019 13:41 Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi
Galatasaray, Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızlı kulüp, Emre Mor için Celta Vigo kulübüne 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıda 8 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirtti.  KAP'a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta de Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."



Galatasaray, Emre Mor, Vigo, Spor

Kaynak: DHA

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