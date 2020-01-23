Haberler » Spor » Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı - Spor

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

23.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:29Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i 'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir'in Kayserispor'a transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Emre Taşdemir, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:38  Eskrim: Alt Yaş Flöre Açık Turnuvası başladı
20:30  Çaykur Rizespor maçından notlar
20:30  Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
20:30  Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
20:29  Yukatel Denizlispor - Trabzonspor
23.01.2020 20:40:58