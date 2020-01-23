Haberler » Güncel » Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı - Haber

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

23.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:50Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i 'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir'in Kayserispor'a transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.
(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Emre Taşdemir, Galatasaray, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:34  Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)
20:34  Aydın'daki davada cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
20:32  Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı (2)
20:30  IKBY Başkanı Barzani: "Irak'ın diğer bölgelerinde yaşananlardan kendimizi soyutlayamayız"
20:25  Trabzonspor, penaltılarla çeyrek finalde
23.01.2020 20:41:11