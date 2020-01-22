Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin TL sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

GALATASARAY FORMASIYLA 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.