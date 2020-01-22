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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

22.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:14Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödenecek.
Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul, Emre Taşdemir, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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