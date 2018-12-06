06 Aralık 2018, 01:22
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Galatasaray - Energa Torun: 56-50

Galatasaray - Energa Torun: 56-50

FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 5. maçında Galatasaray sahasında Polonya'nın Energa Torun takımını 56-50 yendi.



Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa Torun'u 56-50 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-12 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 26-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son periyoda 43-41 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, salondan 56-50 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Victoria Macaulay, 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Grupta oynadığı 5. maçta 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, liderliğe yükseldi. Energa Torun ise 3 galibiyette kaldı.

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