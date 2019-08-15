Haberler» Spor» Haber

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

15.08.2019 20:20 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunun ilk idmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Başantrenör Ertuğrul Erdoğan yönetiminde yapılan ilk antrenmana milli takımlarında bulunan Ege Arar, Yiğit Arslan ve Tai Webster ile birlikte takıma ilerleyen günlerde katılacak Göksenin Köksal, Aaron Harrison ve Greg Whittington katılmadı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon Eurocup'ta da mücadele edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
21:00   Balık tutmak için açıldığı körfezde domuzla karşılaştı
20:57   Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli'de
20:55   Trabzonspor-Sparta Prag maçından notlar
20:52   UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)
20:51   Yeni Malatyaspor - Partizan (FOTOĞRAFLAR)
20:40   Hatayspor'da Altınordu maçı hazırlıkları
20:39   Yeni Malatyaspor - Partizan maçından notlar