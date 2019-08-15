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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

15.08.2019 20:25 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonunun ilk antrenmanını yaptı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunun ilk idmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Başantrenör Ertuğrul Erdoğan yönetiminde yapılan ilk antrenmana milli takımlarında bulunan Ege Arar, Yiğit Arslan ve Tai Webster ile birlikte takıma ilerleyen günlerde katılacak Göksenin Köksal, Aaron Harrison ve Greg Whittington katılmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Eurocup'ta da mücadele edecek.
(İHA)

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Güncel

Kaynak: İHA

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