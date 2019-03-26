Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas'a 3-2 mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
ASLAN GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU
Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.
MUSTAFA CENGİZ OYUNCULARI AYAKTA ALKIŞLADI
Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.
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Kaynak: İHA