Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray
Erkek Voleybol Takımı, Avrupa
ikincisi oldu. Kupaya ise İtalyan temsilcisi Trentino İtas ulaştı. Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas'ı Burhan Felek
Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı. Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.
Salon: Burhan Felek Hakemler: Helio Ormonde xx, Benone Visan xx Galatasaray: Selçuk
x, Oleg xx, Oliver
xxx, William xx, Yasin x, Emin x, Roland x, Doğukan x, Muzaffer x, Melih x, Can x Trentino İtas: Joseph xx, Maarten x, Gabriele xx, Luca xx, Simone x, Jenia x, Davide xx, Uros xxx, Lorenzo xx, Nicola x, Oreste x Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15 Süre: 120 dakika (26, 30, 27, 26, 11)
(İHA)
voleybol, Avrupa, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA