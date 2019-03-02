Kaynak: DHA

Enver ALAS - İSTANBUL/ DHASüper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a gitti.Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 15.15'te Erzurum'a hareket eden kafilede sakatlığı nedeniyle Yuto Nagatomo yer almadı.Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Takımın havalimanında görüntüleri