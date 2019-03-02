Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA
Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak olan Galatasaray
, Erzurum'a gitti. Türk Hava Yolları
'na ait özel bir uçuşla saat 15.15'te Erzurum'a hareket eden kafilede sakatlığı nedeniyle Yuto Nagatomo
yer almadı.
Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera
, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Younes Belhanda
, Sinan Gümüş
, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Henry Onyekuru
, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges
, Semih Kaya
, Christian Luyindama
, Emre Taşdemir
, Yunus Akgün
, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli
, Mbaye Diagne.
Spor
Kaynak: DHA