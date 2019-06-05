05.06.2019 16:50
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Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok'u istiyor iddiası!

Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok

Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Samuel Eduok ile ilgileniyor.

Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, BB Erzurumspor'un tecrübeli forveti Samuel Eduok'u transfer etmek istiyor. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Erzurum yöneticileriyle temasa geçti.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK

Öte yandan Galatasaray bu transferle bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Yönetim, Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile beraber başarılı maçlar çıkaran Eduok'u kadrosuna katarak Senegalli ismin de performansını artırmayı amaçlıyor.

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