14 Kasım 2018, 22:17
»»

Galatasaray, Eurocup'ta 3 Maç Sonra Galip

Galatasaray, Eurocup

Galatasaray, ile 7DAYS Eurocup’ta evinde Alman temsilcisi ratiopharm Ulm’u yenerek, Avrupa’da 3 maç aradan sonra galip ayrıldı.

Galatasaray, ile 7DAYS Eurocup'ta evinde Alman temsilcisi ratiopharm Ulm'u yenerek, Avrupa'da 3 maç aradan sonra galip ayrıldı.

Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ratiopharm Ulm ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maça tutuk başlasa da ilerleyen bölümde toparladı ve parkeden 77-69'luk skorla galip ayrıldı. Bununla birlikte Eurocup'ta 3 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Aslan, Almanya'da oynanan müsabakayı uzatmalarda 103-92 kaybetmişti.

Galatasaray, Eurocup'ın 8. haftasında 21 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında Brescia ile karşılaşacak. - İSTANBUL
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:17



YORUMLAR