Galatasaray, Eurocup'ta 3 Maç Sonra Galip

Galatasaray
, ile 7DAYS Eurocup'ta evinde Alman temsilcisi ratiopharm Ulm'u yenerek, Avrupa
'da 3 maç aradan sonra galip ayrıldı.
Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. haftasında Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Alman ekibi ratiopharm Ulm ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maça tutuk başlasa da ilerleyen bölümde toparladı ve parkeden 77-69'luk skorla galip ayrıldı. Bununla birlikte Eurocup'ta 3 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Aslan, Almanya
'da oynanan müsabakayı uzatmalarda 103-92 kaybetmişti.
Galatasaray, Eurocup'ın 8. haftasında 21 Kasım Çarşamba
günü İtalya
deplasmanında Brescia ile karşılaşacak. - İSTANBUL
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:17