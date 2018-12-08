Galatasaray Evinde 4 Maçtır Kazanamıyor

Galatasaray
, Çaykur Rizespor
beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu
'nda üst üste 4 maçta da kazanamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar sahasında 3 puan özlemini sürdürdü. Aslan, ligde iç sahada Bursaspor
, Fenerbahçe
ve A. Konyaspor
maçlarından ardından Rize karşısında galibiyet alamadı.
Galatasaray, Konya, Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında ayrıca öne geçip puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 beraberlik almıştı. - İSTANBUL
Türk Telekom Stadyumu,Çaykur Rizespor,Rizespor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:15