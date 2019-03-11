11 Mart 2019, 22:06
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Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı

Antalyaspor'u sahasında 5-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde 25. haftanın kapanış mücadelesinde Türk Telekom Stadında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Sofiane Feghouli, 65 ve 78. dakikalarda Henry Onyekuru, 68. dakikada Badou Ndiaye ve 90+5. dakikada Diagne kaydetti.

EN SON KASIMPAŞA'YA YENİLMİŞTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Cimbom söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Türk Telekom Stadyumu, Antalyaspor, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
ANKARAGÜCÜ : Maç satın almada ordinaryus prof olan cimbom..:) seriniz kadiköyde biter rahat olun.
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MEYREM: keşke onyekuru gibi kocam olsa
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KORNA: ŞİKE
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