Galatasaray Evindeki Yenilmezliği 32'ye Çıkardı

Galatasaray
, Antalyaspor
galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu
'nda oynadığı 32. karşılaşmada da rakiplerine puan vermedi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, evinde son olarak Antalyaspor'u mağlup etti. Cimbom
söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa
'ya 3-1 mağlup olmuştu.
(İHA)
Türk Telekom Stadyumu, Antalyaspor, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA