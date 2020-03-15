Galatasaray evindeki yenilmezliğini 8'e çıkardı
Galatasaray, Beşiktaş beraberliği ile Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 8 maça yükseltti.
15.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:08
Galatasaray , Beşiktaş beraberliği ile Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 8 maça yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyum'daki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir 'e mağlup olmuştu. Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızılılar evindeki yenilmezliğini 8 müsabakaya çıkardı. Fatih Terim'in öğrencileri bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL
Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyum'daki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir 'e mağlup olmuştu. Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızılılar evindeki yenilmezliğini 8 müsabakaya çıkardı. Fatih Terim'in öğrencileri bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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