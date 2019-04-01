Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Galatasaray Futbol
Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde basına kapalı yapılan idman, teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirildi.
Koordinasyon, sürat ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera
, günü tedaviyle geçirdi.
Gıda zehirlenmesi yaşayan Younes Belhanda
'nın tedavisine başlandı. Faslı futbolcunun son durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Konstantinos Mitroglou, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti. Yuto Nagatomo
, takımdan ayrı sahada kuvvete ve aerobik adaptasyona yönelik çalışmalara başladı. Mbaye Diagne
ise kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom
Stadı'nda başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.
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Kaynak: AA