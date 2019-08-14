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Galatasaray, Falcao için Jorge Mendes'e 4 milyon euro ödeyecek!

Galatasaray, Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao'nın transferi için ünlü menajer Jorge Mendes'e 4 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek.

14.08.2019 12:52
Galatasaray, Falcao için Jorge Mendes'e 4 milyon euro ödeyecek!

Galatasaray'da transferi yılan hikâyesine dönen Radamel Falcao, artık sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Günler öncesinden sosyal medyada ateşi yakan Kolombiyalı yıldız, kulübü Monaco'dan onay çıkar çıkmaz İstanbul'a doğru yola çıkacak. Türkiye gazetesinin haberine göre Galatasaraylı yöneticiler de bu uçuşun yarın gerçekleşeceğini umuyor. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut'a güvenerek İstanbul'a dönen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao için hazırlıkları yaptırmaya başladı.

DİDİER DROGBA GİBİ

Teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı taraftarlar ise Radamel Falcao'nun Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceğini merak ediyor. Kolombiyalı yıldız Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacak Galatasaray'ın maç kadrosuna perşembe imzayı atarsa yetiştirilebilir. Hem teknik heyet hem de yöneticiler bu ihtimali de düşünürken, yıllar önce Didier Drogba'nın Akhisar maçı hatırlatılıyor. Fildişili oyuncu da imzası daha kurumadan maça çıkmıştı.

MENDES'E 4 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, Falcao transferinin başrol oyuncusu menajer Jorge Mendes'e de adeta servet ödeyecek. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Mendes'e 4 milyon euro menajerlik ücreti ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray, Falcao için Jorge Mendes'e 4 milyon euro ödeyecek!

Spor

YORUMLAR (5)
KUBİ: Babanızın parasını mı vereceksiniz. Bu transfer gs yi bitirir
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BJK: Orda şike yemez Nanay olup dönerler
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ADINIZI YAZIN: bu doğruysa lütfen gelmesin lütfennn gelmesin. alırız bi 6 numara bi de orta seviye forvet yolumuza bakarız. bu hataya bir kez daha düşülmesin. . .
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GS: gelsin fenevede mendese hadiye ederiz yeterki kral gelsin
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CO HART: Zaten bataksiniz s liginde averaj takimi olacaksiniz iyice batacaksınız bu sefer sizi devlette kurtaramaz
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