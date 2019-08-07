Galatasaray, Falcao ile anlaştı! İlk yıl ücretini peşin alacak

Sarı kırmızılı ekip Falcao transferi için ünlü menajer Ahmet Bulut'a yetki vermişti. Kolombiyalı golcüye ise 2+1 senelik ve bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

İLK YIL ÜCRETİ PEŞİN OLACAK

Galatasaray ile yıllık 7 milyon euroluk teklif sonrası anlaştığı belirtilen dünyaca ünlü yıldızın ilk senenin ücreti olan bonuslar hariç 5 milyon euroyu imza sonrasında peşin olarak alacağı öğrenildi.

AHMET BULUT'TAN FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Falcao transferi için yetki verdiği Ahmet Bulut, transferle ilgili, "Falcao hakkında şu an konuşmam doğru değil. Transfer için uğraşıyoruz. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama uğraşıyoruz. Transfer 3-5 gün içinde netleşir" ifadelerini kullanışmıştı.