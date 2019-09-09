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Galatasaray, Falcao transferi için Jorge Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyecek

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun mesai harcadığı ve renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Falcao'yu transfer etmişti. Sarı kırmızılı ekibin bu transfer için ünlü menajer Jorge Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyeceği belli oldu.

09.09.2019 12:28

Radamel Falcao'yu transfer etmek için 2 ay uğraşan ve ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'e ödediği ücret ortaya çıktı.

JORGE MENDES'E 1,5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco'yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk'ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre Falcao'ya yıllık 5 milyon euronun yanı sıra 4 milyon euro bonus taahhüt eden Galatasaray'ın Fransız kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemediği belirtilirken, yıldız golcünün alacağı maaşın (2 milyon euro peşin, 3 milyon euronun) 10 takside bölünerek verilecek olması dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray, Falcao transferi için Jorge Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyecek

Jorge Mendes, Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR (14)
ALİ AGA: Yahu bedavaya almışız helal olsun abdürrahim helal olsun mustafa başkan size
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3 1
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TS: ne kadar sorun etti insanlar menajer ücretlerini . . .
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GS: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınfener 1 gol atana dünyanın parasını verdi kameni yattı aldı parasını hangisini yazdınız Galatasaray düşmanları
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5 5
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GS: fener yatana dünya para verdi o niye haber yapılmadı yat kalk falcao
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2 3
YANİ??: Bu haberin fenerle ne alakası var?
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4 2
MAMA: iyi iyi cemaatın paralarını car cur edın bence guzel oluyr sevınyrz .
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8 12
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FENEVLİ UZUN ADAM NE DİYORDU: DöN ARTIK BiTSiN BU HASRETLiGiMiZ BiLiYORUMKi SENDE KADINKöYLü FENEVLiSiN DöNDE BERABER FENEVPOGHTANBAHCEDE ASLAN FATiH SULTAN TERiMLi GS TüRKiYE CUMHURiYETiNiN SAMPiYONLUK iLANINI KADINKöYDE iZLEYELiM
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17 6
GS: sanane sizene kimene para bizim değilmi ağlamayın artık taraftarın da sabrını taşırmayın
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3 4
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BİZ DİYORUZ: ÖDEYİN ZATEN ZENGİN ÜLKEYİZ
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2 1
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ADINIZI YAZIN: yolunacak çok kaz var
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