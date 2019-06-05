Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeğini buldu!

Galatasaray'da Muslera'nın arkasında bekleyecek yerli kaleci için çalışmalar devam ediyor. Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Fatih Öztürk'ün listede ilk sırada olduğu belirtildi. Tecrübeli eldivenin bonservisinin bulunmaması nedeniyle teknik kadronun bu transfere sıcak baktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılılar, yedek kaleci İsmail Çipe'nin şans bulduğu maçlarda istenen performansı sergileyememesi, Muslera'nın arkasında bekleyecek ikinci bir kaleci arayışına neden olmuştu.

(Skorer)