06 Mart 2019, 09:36
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor Maçının Kadrosunu Değiştiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Semih, Emre Taşdemir ve Mitroglou'yu kenara çekecek. Antalya'ya karşı sağ bekte Mariano, solda Linnes, forvette Diagne oynayacak.

Erzurumspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kadroya neşteri vurma kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, Erzurum'da sakat ve cezalılar yüzünden ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kaya, Emre Taşdemir ve forvet Kostas Mitroglou'yu kenara çekecek.

DIAGNE İLK 11'E

Pazartesi günü Antalya ile Türk Telekom'da oynanacak karşılaşmada sağ bekte cezası biten Mariano, solda iyileşen Linnes forma giyecek. Nagatomo riske edilmeyecek. Forvet hattında ise Diagne yer alacak. Ön liberoda Donk, Selçuk, Ndiaye üçlüsünden 2'si oynayacak.

(Star)

Galatasaray, Erzurumspor Kulübü, Fatih Terim, Spor


YORUMLAR (12)
EREN2828: Donk oynadigi zamanlar takim daha hizli oynuyor hoca nasil goremiyorsun bunu.
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GIRGIR: hee gine 11 yabancı
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NEVZAT: önce fatih terin gitmeli ki takım kurtulsun
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CAN CANA: nesteri sen kendine vur akilsiz adam
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ŞAPKACI: FATİH HOCA BU KULÜBÜN KANSERİDİR, YILLARDIR İYİ HUYLUYDU ŞİMDİ HABİS URA ÇEVİRDİ, KESİLİP ATILMASA TÜM VUCUDA YAYILACAK. BİR AN ÖNCE DEĞİŞMESİ GEREK. MAZİ MAZİDE KALIR VE GELECEĞE BİRŞEY GETİRMEZ. O ZAMAN HAGİ DE İYİ OYUNCUYDU ONUDA MI OYNATALIM. YETER YA KABAK TADI VERDİ SANKİ 85 MİLYONDA TEK BİR ADAM VARMIŞ GİBİ. GİT GİT GERİ GEL. BIRAKIN ARTIK BU BİZİMADAMCILIĞI.
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