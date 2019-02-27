Galatasaray, Fatih Terim'in Sözleşmesini 5 Yıl Daha Uzattı!

Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarların beklediği anlaşma sonunda gerçekleşti. Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da.

SÖZLEŞME HAFTAYA TFF'YE GÖNDERİLECEK

Bipspor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, 2024'ün Mayıs ayına kadar geçerli olacak olan sözleşme, gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek.

TERİM NE KADAR KAZANACAK?

Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.