<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'da sarı-kırmızılı taraftarların beklediği anlaşma sonunda gerçekleşti. <a class='keyword' href='/fatih-terim/' title='Fatih Terim'>Fatih Terim</a>, 5 yıl daha <a class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'da.</p><p><strong>SÖZLEŞME HAFTAYA <a class='keyword' href='/tff/' title='TFF'>TFF</a>'YE GÖNDERİLECEK</strong></p><p>Bipspor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/rezan-epozdemir/' title='Rezan Epözdemir'>Rezan Epözdemir</a> ile görüşen <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-cengiz/' title='Mustafa Cengiz'>Mustafa Cengiz</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abdurrahim-albayrak/' title='Abdurrahim Albayrak'>Abdurrahim Albayrak</a> her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, 2024'ün Mayıs ayına kadar geçerli olacak olan sözleşme, gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/27/galatasaray-fatih-terim-in-sozlesmesini-5-yil-11786513_8343_m.jpg' title='Galatasaray, Fatih Terim'in Sözleşmesini 5 Yıl Daha Uzattı!'></figure></div><p><strong>TERİM NE KADAR KAZANACAK?</strong></p><p>Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.</p>