27 Şubat 2019, 21:05
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Galatasaray, Fatih Terim'in Sözleşmesini 5 Yıl Daha Uzattı!

Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Terim yıllık 3 milyon euro kazanacak. Resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak.

Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarların beklediği anlaşma sonunda gerçekleşti. Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da.

SÖZLEŞME HAFTAYA TFF'YE GÖNDERİLECEK

Bipspor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, 2024'ün Mayıs ayına kadar geçerli olacak olan sözleşme, gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek.

TERİM NE KADAR KAZANACAK?

Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fatih Terim, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (37)
LİON: Fatih hoca için para değil altyapı dan bir aslan çıkarır 10 milyon euro ya satarı bence çok az Haki 10
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BİN905: Helal olsun.5 yıl demek 5. demekuefa kupasıchampions leagueZzzZiraAT Türkiye kupalarıTürkiye süper kupalarıKanatlılar köpüre köpüre kudurmaya dewammmmTff istifamhk kar istifakoç istifaküçük tüpçü istifaİMPARATOR Başkan..hüküMMet istifa.......DEMEKTİRRRRRR!!!!!....yazın biyerlerre.
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ASLAN: vay be günlük 50 bin lira alacak
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EAGLE: Geçmiş olsun çin con... Felaketlerle geçecek beş yıla hazırlanin
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HERKES İŞİNE: Sosyal medya ve ulusal basın şunu çok iyi bilsin, bu coğrafyadan terim ve gs gerçeğini silemeyeceksiniz... Siz silseniz tarih yüzünüze tokat gibi çarpacak. Biz toplum olarak hep ezik olalım istiyoruz, hiç başarılı bir yerli istemiyoruz gereksizler
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