17 Aralık 2018, 09:50
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Galatasaray, Felipe Melo'nun Transferi İçin Temaslara Başladı

Galatasaray, Felipe Melo'nun transferi için Brezilya ekibi Palmeiras'la görüşmelere başladı.

Daha önce Galatasaray forması giyen Melo'nun adı, yeniden Sarı-Kırmızılı ekiple birlikte anılmaya başlamıştı. FOX Sports Brezilya, Melo'nun menajeri Cornacini ile bir teleröportaj gerçekleştirerek oyuncunun Galatasaray'a dönme ihtimalini sordu.

Cornacini, Flamengo'nun da oyuncusuyla ilgilendiğini ve Palmeiras'ın teklif beklediğini ifade etti. Melo'nun menajeri Cornacini, "Yaklaşık iki hafta önce G.Saray Kulübü, Palmeiras yöneticileriyle temasta bulunmuş ve Melo'nun durumunu sormuşlar" diye konuştu.

(Akşam)

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:50



YORUMLAR (15)
GS AŞK: aslan yuvaya dönüyorr
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UA: Yakışır bu Galatasaraylılara. Karakteri düzgün futbolcuları gönderirler böyle nerde karaktersiz, kişiliksiz, çirkef varsa getirirler. Sonrada çok ceza alıyor der bu conconlar. Takıma baksana çoğu çirkef bide melo geldimi tam çirkefsaray olur bu takım. Sonrada salya sümük ağlayıp dururlar sağda solda.
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BİR KİMSE.: KRALLLLLLLLL DÖNÜYORRRRRRRRRR
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ALİ SAMİ YEN: BAKIYORUM DA GALATASARAY DÜŞMANLARI ŞİMDİDEN TİTREMEYE BAŞLAMIŞ
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ALİ SAMİ YEN: BU ADAMIN RUHU PARÇALININ RUHUNU TAŞIYOR. GELSİN 50 YAŞINDA OLSA BİLE GELSİN. .
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