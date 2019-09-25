Galatasaray Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 6 haftası dev derbiye sahne olacak. Tüm dikkatlerin Galatasaray ve Fenerbahçe maçına çevrildiği haftada Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri satışa sunuldu mu ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını mercek altına aldık.

DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, beIN Sports ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Dev derbi, 28 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray ile Fenerbahçe maçının bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

1. Kategori 1.500 TL

2. Kategori 1.300 TL

3. Kategori 1.200 TL

4. Kategori 1.200 TL

5. Kategori 1.000 TL

6. Kategori 800 TL

7. Kategori 600 TL

8. Kategori 400 TL

9. Kategori 350 TL

10. Kategori 225 TL

11. Kategori 200 TL

12. Kategori (Misafir) 200 TL

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.