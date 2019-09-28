Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de Türkiye nefsinitutacak, dev derbiye odaklanacak. Cüney Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma, dünya basınının da takibine girdi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? ? Galatasaray Fenerbahçe derbisi nerede? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri ve diğer detaylar haberimizde…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin başlama düdüğü 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de çalacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Kategori 1.500 TL

2. Kategori 1.300 TL

3. Kategori 1.200 TL

4. Kategori 1.200 TL

5. Kategori 1.000 TL

6. Kategori 800 TL

7. Kategori 600 TL

8. Kategori 400 TL

9. Kategori 350 TL

10. Kategori 225 TL

11. Kategori 200 TL

12. Kategori (Misafir) 200 TL

GALATASARAYFENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç

GALATASARAYFENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLER

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori

2005-2006 Galatasaray- Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig