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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 11 milyon lira gelir elde etti!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesinde ürün satışından 5 milyon lira, bilet ve loca satışından ise 6 milyon lira gelir elde etti.

29.09.2019 13:16

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takım dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon liralık önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon lira gelir elde ederek toplamda 11 milyon lirayı kasasına koydu.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 11 milyon lira gelir elde etti!

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(4)
BİN ALİ İN ALİ:gelirin yarisi uyuyan falcao ya
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FURKAN BAHADIROĞLU:Madem kasasını doldurdu. Devlete olan vergi borcunu ödesin.
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KENAN:Hadi yine yaptık size kıyağımızı sayemizde para gördünüz
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EFE CAN:eeeeeeee sonuc ne, milleti uyutuyorlar.
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