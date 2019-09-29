Haberler » Güncel » Haber

Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.

29.09.2019 13:18Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, 3 kişiye usulsüz seyirci temin etmek, 8 kişiye usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye alkollü giriş, 7 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 1 kişiye yasak madde satışı, 2 kişiye meşale yakmak, 2 kişiye karaborsa, 2 kişiye de hakaret olmak üzere toplam 32 kişiye "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yaptı.


- İstanbul

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray forması giydi!
18:26 Fuat Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın...
18:26 Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
18:25 Denizli'de 'Açık Sokaklar Günü' etkinliği
18:24 Tire'de İncir Festivali Yapıldı
18:24 Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı
18:24 Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı