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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde toplam 32 kişiye, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

29.09.2019 14:04

Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.

MEŞALE YAKAN 2 KİŞİYE İŞLEM

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, 3'ü 'usulsüz seyirci temin etmek', 8'i 'usulsüz seyirci girişi', 7'si 'alkollü giriş', 7'si 'sahaya yabancı madde atmak', 1'i 'yasak madde satışı', 2'si 'meşale yakmak', 2'si 'karaborsa', 2'si de 'hakaret' olmak üzere toplam 32 kişiye '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR(2)
ADINIZI YAZIN:galatasaray taraftarlari yapiyor fenerlilerin üstune atmayin sakinha
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