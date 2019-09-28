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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yine zorlandı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı.

28.09.2019 22:30Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yine zorlandı
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı.
Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçtan 3'ünü yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan Galatasaray, son 10 Fenerbahçe derbisinden 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 23 puana ulaştı.
Rakibinin savunmasını yine aşamadı
Galatasaray, son 10 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını aşmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı gidermişti. Galatasaray, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisini ise 0-0 berabere tamamladı.
Fenerbahçe'ye bu 10 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
Son 10 Fenerbahçe derbisi
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı son 10 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:
SezonMaçSonuç
2019-2020GS-FB0 - 0
2018-2019FB-GS1 - 1
GS-FB2 - 2
2017-2018FB-GS0 - 0
GS-FB0 - 0
2016-2017GS-FB0 - 1
FB-GS2 - 0
2015-2016GS-FB0 - 0
FB-GS1 - 1
2014-2015FB-GS1 - 0

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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