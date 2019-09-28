Haberler » Spor » Haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray-Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.

28.09.2019 22:29

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.

Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.

ELMANDER TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda tribünden takip etti.

Vedat Muriqi: Transfer haberleri beni motive ediyorVedat Muriqi: Transfer haberleri beni motive ediyor

Ersun Yanal, Deniz TürüçErsun Yanal, Deniz Türüç'ü ikinci yarı başında oyuna alıp maç bitmeden çıkardı!

Emre Belözoğlu, Deniz TürüçEmre Belözoğlu, Deniz Türüç'e çok sinirlendi

Belhanda maskeye dayanamadı ve sinirlenip çıkardıBelhanda maskeye dayanamadı ve sinirlenip çıkardı

Ali KoçAli Koç'u derbide kimse karşılaşmadı, maçı protokol tribününden takip etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
ADINIZI YAZIN:öpün fenerin elini harclik verdi sizlere
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
01:46 Adanaspor - Altay: 3-3
01:16 Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
01:16 Yusuf'lu Lille deplasmanda berabere kaldı
01:16 Madrid derbisi golsüz bitti
01:01 Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
01:01 Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
00:51 Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"