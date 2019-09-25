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Galatasaray-fenerbahçe derbisini cüneyt çakır yönetecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

25.09.2019 17:20Galatasaray-fenerbahçe derbisini cüneyt çakır yönetecek
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)



Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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