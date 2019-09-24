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Beklenen derbide bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları 200 ile 1500 lira arasında değişiyor.

24.09.2019 15:12

Türk Telekom, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR(6)
SADAS:galatsaray belhandanın yokluğunda şike bahçeye yenilcektir şuan galasataray bi futbol oynamıyor
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AĞAOĞLUREZİDANS:ordayız
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ADINIZI YAZIN:oynadiginiz futbol olsada neyse
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HAMZA:çirkef la bu cinconlar
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GELECEKTEN GELEN:size direk skor veriyorum galatasaray :2 - 1 fenerbahçe
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CAN DEP:PARA LAZIM KULÜBE
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