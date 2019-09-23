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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranlarını açıkladı. Galatasaray, 1.95 oranıyla favori olarak gösterildi.

23.09.2019 17:25

Süper Lig'in 6. haftasında, son şampiyon Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İddaa risk yönetimi de kritik derbinin oranlarını açıkladı. Ev sahibi Galatasaray 1.95 oranıyla mücadelede favori olarak gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNE 2.70 ORAN VERİLDİ

Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70 oran veren İddaa, beraberliği ise 3,20 olarak belirledi. Öte yandan 2,5 alt seçeneğinin oranı 2,00 olarak, 2,5 üst seçeneği ise 1,55 olarak duyuruldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İŞTE ORANLAR

GALATASARAY:1.95

BERABERLİK:3.20

FENERBAHÇE:2.70

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(8)
BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:sabaha kadar oynasınlar yinede berabere biter ersu ile zımparator karşı karşıya
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1 3
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KSK Lİ MESUT:Bu conconlar hep böyle, maçtan önce yeneceğiz derler, maçtan sonra da, olsun bizim kupamız var yok hakem yüzünden falan derler. Bu conconlar hep böyle, rezilsaray...
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5 2
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FB Lİ:Evvelce gelmiştim, yenmiştim, gene gelecem vegene yenecem :)) Ne çektin be cincon :))
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11 4
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SAMİ:RÜTBEN KADAR KONUŞ EVLAT
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3 6
GSLİ:ALİ PALABIYIK ATANIRSA İDA ORANLARI DEYİŞİR
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3 7
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FENOMEN:Gel gel acımıyacak fenev
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7 15
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ATAKAN:Bundan öncekiler bayağı acıtmış anlaşılan geliyoruz ama biz azıtacaz hemde çok fena cinconlu
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5 4
UEFA2000:fenerde haklı napsın avrupa ligi yok şampiyonlar ligi yok haftada 1 maç rahatlar galatasaray psg-real madrid-club bruge koştursun haftada 2 maç aralığı birde ziraat türkiye kupası başlar maçlar 3''e çıkar başarılar Galatasaray bu sefer işi şansa bırakma Aslanım
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4 9
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